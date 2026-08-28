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El vinagre blanco se convirtió en un recurso habitual para reforzar el lavado de prendas que suelen acumular sudor y olores, como los calcetines y la ropa interior. Su contenido de ácido acético puede ayudar a neutralizar olores y a desprender residuos que quedan adheridos a las fibras después del uso diario.
Puede ayudar a complementar la acción del detergente al ayudar a eliminar restos de jabón y minerales que quedan del agua. No obstante, se advierte que no debe usarse como sustituto del jabón o el desinfectante.
Para qué sirve rociar vinagre en los calcetines y la ropa interior
Cuando se rocía un poco de vinagre blanco sobre los calcetines y la ropa interior antes de lavarlas resulta ideal ya que son prendas que se encuentran en contacto con humedad, transpiración y microorganismos.
Principalmente, se le atribuyen los siguientes beneficios:
- Neutralizar olores relacionados a la transpiración.
- Ayudar a desprender residuos generados por el sudor, el jabón y los minerales como el agua.
- Complementar el lavado gracias a la acción del ácido sobre determinados microorganismos.
- Favorecer una sensación de mayor frescura tras el lavado.
- Deja las telas menos rígidas.
¿Cómo hacerlo de forma segura?
Para aplicar este truco de forma correcta se debe colocar las prendas en una superficie limpia, o directamente dentro del lavarropas, particularmente en zonas en las que se acumule el olor por el contacto con el sudor.
- Rociar una cantidad moderada de vinagre blanco, pero no al punto de empapar la prenda.
- Dejar actuar entre 10 y 15 minutos.
- Colocar la ropa en el lavarropas.
- Realizar el ciclo habitual utilizando detergente.
- Secar normalmente, al aire libre o en secadora.
Por qué recomiendan rociar vinagre en los calcetines y ropa interior
Los calcetines y la ropa interior son prendas que están en constante contacto con la humedad por la transpiración de las zonas a las que están destinados.
El ácido acético presente en el vinagre posee propiedades desodorizantes y contribuye a reducir ciertos microorganismos, además de facilitar la eliminación de residuos acumulados en las fibras.