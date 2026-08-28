El vinagre blanco s e convirtió en un recurso habitual para reforzar el lavado de prendas que suelen acumular sudor y olores, como los calcetines y la ropa interior. Su contenido de ácido acético puede ayudar a neutralizar olores y a desprender residuos que quedan adheridos a las fibras después del uso diario.

Puede ayudar a complementar la acción del detergente al ayudar a eliminar restos de jabón y minerales que quedan del agua. No obstante, se advierte que no debe usarse como sustituto del jabón o el desinfectante.

Para qué sirve rociar vinagre en los calcetines y la ropa interior

Cuando se rocía un poco de vinagre blanco sobre los calcetines y la ropa interior antes de lavarlas resulta ideal ya que son prendas que se encuentran en contacto con humedad, transpiración y microorganismos.

Principalmente, se le atribuyen los siguientes beneficios:

Neutralizar olores relacionados a la transpiración.

Ayudar a desprender residuos generados por el sudor, el jabón y los minerales como el agua.

Complementar el lavado gracias a la acción del ácido sobre determinados microorganismos.

Favorecer una sensación de mayor frescura tras el lavado.

Deja las telas menos rígidas.

El vinagre blanco se convirtió en un recurso habitual para reforzar el lavado de prendas que suelen acumular sudor y olores, como los calcetines y la ropa interior. Chat GPT / elcronistausa

¿Cómo hacerlo de forma segura?

Para aplicar este truco de forma correcta se debe colocar las prendas en una superficie limpia, o directamente dentro del lavarropas, particularmente en zonas en las que se acumule el olor por el contacto con el sudor.

Rociar una cantidad moderada de vinagre blanco , pero no al punto de empapar la prenda. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Colocar la ropa en el lavarropas. Realizar el ciclo habitual utilizando detergente. Secar normalmente, al aire libre o en secadora.

Por qué recomiendan rociar vinagre en los calcetines y ropa interior

Los calcetines y la ropa interior son prendas que están en constante contacto con la humedad por la transpiración de las zonas a las que están destinados.

El ácido acético presente en el vinagre posee propiedades desodorizantes y contribuye a reducir ciertos microorganismos, además de facilitar la eliminación de residuos acumulados en las fibras.

Es un ingrediente perfecto para complementar la limpieza previo al ciclo dentro del lavarropas.