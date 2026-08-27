Un anfitrión de Miami, Florida, publicó una convocatoria para conseguir voluntarios dispuestos a vivir gratis en la ciudad a cambio de trabajo. La propuesta, difundida en la plataforma de intercambio cultural Helpstay, ofrece habitación privada y todas las comidas por unas 20 horas semanales de tareas .

La oferta corresponde a una pareja que reside en una propiedad con jardines y huerto urbano en Miami, según se detalla en el anuncio. No es un programa oficial ni una convocatoria estatal, sino una publicación particular dentro del sistema de hospedaje a cambio de trabajo, modalidad que crece entre viajeros de bajo presupuesto.

¿En qué consiste la propuesta de alojamiento gratis en Miami?

El intercambio requiere alrededor de 20 horas semanales de trabajo, distribuidas generalmente en jornadas de cinco horas de lunes a viernes, aunque los días y horarios pueden variar según el acuerdo con los anfitriones. Las tareas están vinculadas al mantenimiento de un huerto urbano y los jardines de la propiedad.

A cambio, el voluntario recibe habitación privada, baño privado y todas las comidas, bajo un sistema de cocina abierta en el que se comparte lo que se cultiva en el huerto. La propiedad cuenta además con jardines, zona de huerto comestible y acceso a actividades recreativas como paseos en bote.

Qué incluye la propuesta:

Habitación privada

Baño privado

Todas las comidas

Acceso a jardines y huerto urbano

Actividades recreativas, como paseos en bote

El intercambio requiere alrededor de 20 horas semanales de trabajo.

¿Cómo postularse al voluntariado en Miami y qué tener en cuenta?

La postulación se realiza a través de la plataforma Helpstay, donde los anfitriones detallan el perfil que buscan: personas creativas, amantes de la naturaleza, viajeros y quienes disfruten de experiencias de intercambio cultural.

Según el anuncio “Cultural Exchange & Gardening in a Miami Paradise (Florida)”, la pareja habla inglés, español, italiano y hebreo, lo que facilita la comunicación con hispanohablantes.

Antes de postularse, quienes no sean ciudadanos ni residentes de Estados Unidos deben verificar que su estatus migratorio les permita participar en este tipo de intercambio, ya que el trabajo voluntario también puede requerir una autorización específica.

Se recomienda confirmar los detalles del alojamiento y las condiciones directamente con los anfitriones a través de la plataforma antes de viajar.

¿Qué otros requisitos y beneficios incluye la propuesta?

El anuncio detalla condiciones puntuales para postularse y una lista de comodidades incluidas en el hospedaje:

Requisitos:

Edad mínima: 18 años

Estadía sugerida: 7 días o más

Cupo: 2 voluntarios en simultáneo

No admite parejas, familias ni mascotas

Tareas principales:

Jardinería orgánica y cuidado de árboles frutales

Compostaje y lombricultura

Elaboración de biochar

Proyectos de mantenimiento general

Comodidades incluidas: