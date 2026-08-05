La información salió a la luz tras un informe publicado por medios españoles que rastrearon el árbol genealógico del pontífice.

Un descubrimiento genealógico sorprendente acaba de arrojar luz sobre los orígenes del nuevo líder de la Iglesia Católica: el Papa León XIV tiene sangre cubana.

Aunque nació en Chicago y su carrera religiosa lo llevó por Perú, Europa y Roma, una investigación reciente reveló que uno de sus antepasados nació en La Habana en el siglo XVIII.

Un Papa con herencia caribeña: el pasado habanero de León XIV

La información salió a la luz tras un informe publicado por medios españoles que rastrearon el árbol genealógico del pontífice. En ese recorrido apareció un nombre clave: Manuel José Ramos, nacido en La Habana en 1760, y quien, siendo aún joven, emigró a Nueva Orleans, en los tiempos en que la ciudad formaba parte del imperio español.

Un descubrimiento genealógico sorprendente acaba de arrojar luz sobre los orígenes del nuevo líder de la Iglesia Católica: el Papa León XIV tiene sangre cubana. Imagen: archivo.

Este hallazgo convierte a León XIV,cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, en el primer Papa de la historia moderna con vínculos familiares directos con Cuba.

De La Habana colonial al trono de San Pedro

Manuel José Ramos no fue un caso aislado. También se identificaron a sus padres, Vicente Ignacio Ramos y María Bastos, nacidos hacia 1730 en la capital cubana. Estos datos reconstruyen un linaje que se remonta a la época colonial, cuando Cuba era uno de los enclaves estratégicos del Imperio español en América.

Pero la historia no termina allí. Otros nombres como Jacques Martínez (o Martino) y Marguerite Cadeneth completan el rompecabezas familiar del Papa. Ambos vivieron en Cuba y son mencionados como padres de uno de sus ancestros directos en documentos oficiales de la época.

Un linaje marcado por la migración: Cuba, Estados Unidos y Europa

La familia materna de León XIV, especialmente sus bisabuelos James Jacques Martínez y Marie Rosa Ramos, se estableció en Nueva Orleans, ciudad clave en el intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos durante los siglos XVIII y XIX.

Este mosaico de identidades revela una historia fascinante: un Papa estadounidense con raíces cubanas y españolas, forjado entre Latinoamérica, Europa y el Caribe.

El Papa León XIV ya había pisado suelo cubano

Más allá de su ascendencia, el vínculo de Robert Prevost con Cuba se reforzó años atrás. Antes de ser electo Sumo Pontífice, visitó la isla como Superior General de la Orden de San Agustín, en dos oportunidades: abril de 2008 y febrero de 2011.

Durante esas visitas, recorrió comunidades humildes en La Habana, Ciego de Ávila, Las Tunas y Holguín, donde fue recibido con afecto por los fieles. “Fue un hombre cercano, sencillo y muy querido”, recordaron quienes lo conocieron en esas jornadas.