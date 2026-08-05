El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse solar total que oscurecerá el cielo durante varios minutos en pleno atardecer. El fenómeno recorrerá el Ártico, Groenlandia e Islandia y llegará hasta el norte de España, donde no se observaba un evento similar hace más de un siglo.

La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) confirmaron el trayecto exacto de la sombra lunar sobre la superficie terrestre. Se trata del primer eclipse solar total visible desde la península ibérica en más de 100 años, lo que despertó gran expectativa entre la comunidad astronómica.

¿Quiénes podrán ver el eclipse solar total del 12 de agosto?

La banda de totalidad, la franja donde el fenómeno se observa por completo, solo cruzará Groenlandia, Islandia y el norte de España, incluidas las Islas Baleares. Estados Unidos queda fuera de ese recorrido, por lo que el eclipse solar no será visible de forma directa desde el país.

Quienes estén en Estados Unidos podrán seguir el eclipse a través de transmisiones en vivo desde España, disponibles en canales oficiales de la NASA y la ESA. Fuera de la banda de totalidad, gran parte de Europa y el norte de África observarán una versión parcial del fenómeno.

Zonas donde se verá el eclipse solar total

Groenlandia

Islandia

Norte de España

Islas Baleares

La banda de totalidad, la franja donde el fenómeno se observa por completo, solo cruzará Groenlandia, Islandia y el norte de España, incluidas las Islas Baleares. Archivo El Cronista

¿Qué se podrá ver durante el eclipse solar y cómo seguirlo con seguridad?

Durante los minutos de oscuridad total aparecerá la corona solar, la tenue atmósfera del Sol que normalmente permanece oculta por su brillo. También se producirán las Perlas de Baily y el Anillo de Diamante, dos efectos visuales que anteceden y siguen a la totalidad.

Para observar el eclipse solar de forma directa es obligatorio usar gafas homologadas con la norma ISO 12312-2, ya que mirar el Sol sin protección puede dañar la vista. Quienes lo sigan por streaming no necesitarán ningún tipo de protección especial.

Cómo cuidar la vista durante el eclipse