Durante años, Bill Gates fue una de las voces más firmes sobre el cambio climático. Pero ahora el fundador de Microsoft sorprendió al admitir que su visión anterior era equivocada. En un nuevo informe, propone un giro radical en la forma en que el mundo enfrenta la crisis ambiental .

Gates plantea que la comunidad internacional ha puesto demasiada atención en reducir las emisiones y no en aliviar el sufrimiento humano. Su nueva postura descarta los pronósticos más catastróficos y redefine las prioridades del debate climático.

¿Qué dijo Bill Gates sobre el cambio climático?

El empresario sostiene que el calentamiento global es un problema serio, pero no significará el fin de la humanidad. Asegura que la innovación tecnológica permitirá mitigar los efectos del calentamiento y que es hora de cambiar el enfoque global.

En su memorando Tough Truths About Climate, Gates propone priorizar la lucha contra la pobreza y las enfermedades por encima de los objetivos estrictos de temperatura. “ Si tuviera que elegir entre erradicar la malaria o reducir 0,1 grados el calor del planeta, elijo eliminar la malaria ”, dijo.

Las prioridades que plantea Gates

Invertir en salud y desarrollo en los países más pobres.

Financiar tecnologías limpias más accesibles.

Enfocar los fondos climáticos en mejorar la vida humana inmediata.

¿Por qué su nueva predicción genera controversia?

Las declaraciones de Gates desataron críticas entre científicos y activistas. Algunos coinciden en que es necesario enfocarse en la salud global, mientras otros lo acusan de minimizar la urgencia climática.