En medio de las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el refuerzo de los derechos laborales es fundamental para los residentes con permisos de trabajo o residencia temporal. Incluso, para quienes no cuentan con un estatus legal. El Gobierno estatal de California puso en marcha una nueva reforma laboral que busca proteger los derechos de los trabajadores, principalmente de quienes no cuentan con un estatus migratorio actualizado. La normativa ya se encuentra en vigencia y obliga a todos los empleadores a ser honestos con el cumplimiento de los derechos laborales. En California, ha entrado en vigor la “Ley de Conozca sus Derechos en el Lugar de Trabajo” o Workplace Know Your Rights Act, cuyo propósito es garantizar el acceso a la información sobre los derechos laborales de todos los empleados. Esta normativa impone a todos los empleadores la obligación de proporcionar un aviso oficial por escrito que detalle los derechos laborales de cada trabajador. Es fundamental señalar que este aviso se entregará en el idioma original que utilice o establezca el empleador. Su distribución puede realizarse tanto en formato digital como en papel. Este documento, que contiene toda la información pertinente, debe ser entregado al momento de la contratación y también de manera anual a aquellos que ya se encuentran en la empresa. El aviso obligatorio debe proporcionar información precisa sobre las protecciones laborales vigentes en California. Entre los principales derechos se encuentran los siguientes: