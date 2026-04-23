El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6385 este jueves, 23 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.23% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, el Quetzal guatemalteco avanzó 2.15% y en el último año acumuló una variación de 1.62%, lo que sugiere una evolución positiva reciente con un crecimiento anual más moderado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 22.41%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 19.36%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y la población en general. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.