Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este jueves, 23 de abril de 2026 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros. En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). Feliz jueves: la Luna en Cáncer, en armonía con Venus y Urano, trae optimismo, activa las emociones y favorece el bienestar familiar, enriqueciendo el hogar, reconectándote con tus raíces y ampliando positivamente tu círculo afectivo. Es un momento propicio para dedicar recursos a tu casa y transformarla en un lugar más equilibrado donde puedas revitalizarte. Si te es posible, date el gusto de decorar con velas, iluminación tenue y colores discretos, creando un ambiente apacible, casi como un refugio íntimo. Hoy todo parece conspirar a tu favor, atrayendo a tu vida personas que amplían tu visión y proponen cambios que aportan. Permanece receptivo a lo que surja y da la bienvenida a lo nuevo. Recuerda: más que casualidades, hay encuentros que llegan para hacerte despertar y elevarte a un nuevo nivel. Te apetecerá pasar más tiempo en casa. Es una ocasión ideal para reunirte con tus seres queridos y hacerles sentir lo importantes que son para ti. Puedes sorprenderlos con una cena especial, ya sea china, tailandesa o india y crear un ambiente cálido y acogedor. Tu lado sensual resaltará con intensidad, con una chispa de picardía que no pasará desapercibida. Si no tienes pareja, es un momento ideal para dar una señal. Si estás en una relación, atrévete a crear un ambiente especial, con frases insinuantes y una complicidad más audaz. Hoy culminas una labor importante y alcanzas una meta que te deja una grata sensación de logro. Esta conclusión te permite liberar tensiones y darte un merecido respiro. En la quietud, pueden surgir recuerdos de antaño que te conecten con momentos de tu niñez llenos de ternura. En el ámbito de las amistades comienza una etapa especial, perfecta para vivir momentos inolvidables. El ambiente es de celebración: reuniones, música y diversión. Te sentirás agradecido, rodeado de una energía que te eleva y te impulsa a mirar el futuro con entusiasmo renovado. Es posible que alcances un hito importante en tu carrera o recibas un mérito digno de celebración. Para consolidarte, serán clave alianzas reservadas y bien pensadas. Aun así, conviene encauzar tus aspiraciones con tacto, cuidando la imagen que proyectas. Si en estos días conociste a personas que aportan una mirada diferente a tu vida, es un buen momento para incluirlas en tus planes y resaltar los puntos en común. También podrían aparecer planes de viaje o escapadas que revitalicen el vínculo y den aire nuevo a la relación. Si tienes pareja, vivirás una etapa memorable en la que te sentirás apreciado por quien eres. Si estás soltero, podría surgir alguien que despierte un interés especial. Habrá instantes en los que todo parezca encajar y la conexión con esa persona será evidente y casi imposible de pasar por alto. Tu atractivo personal se intensificará y se notará, especialmente en el ámbito privado. Te será fácil crear un ambiente insinuante y despertar el deseo de manera sutil. Es un buen momento para explorar nuevas formas de disfrute, apelando a los sentidos y a esos pequeños detalles que profundizan la conexión. Hoy tendrás la oportunidad de ponerte al día con los quehaceres domésticos de una manera más llevadera. En casa encontrarás apoyo y buena predisposición, lo que hará más sencillo organizar lo que quedó pendiente. También podrían surgir ganas de incorporar una mascota, aportando alegría, ternura y dinamismo a tu rutina. En el terreno afectivo, los gestos improvisados cobran protagonismo y crean una química atractiva con esa persona especial. Todo fluye con mayor naturalidad e inventiva. Si tienes hijos, dedicar tiempo a jugar y a cultivar la complicidad brindará momentos tiernos y de profunda conexión. Aries: flotarás en romances llenos de complicidad y frescura. Explora experiencias y deja que la palabra sea tu aliada a la hora de seducir. Y ahora, presta atención a esta frase de Pablo Neruda que refleja tu manera de amar: “Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde.” Tauro: conocerás seres con habilidad comercial que te ayudarán a generar recursos y querrás ganar dinero haciendo lo que te gusta. En medio de ese magnetismo, deja que estas palabras de Gustavo Adolfo Bécquer revelen tu manera de amar: “Déjame que bese tu boca y que te dé mi piel.” Géminis: tu ingenio y diversión atraerán nuevas experiencias amorosas. Comunicar y compartir juegos de palabras será tu clave. Observa cómo estas palabras de Octavio Paz capturan tu forma de amar: “Quiero que me hables y que me escuches y que juguemos con las palabras.” Cáncer: es momento de escuchar tu sexto sentido y hablar de alma a alma. Te sentirás ayudando al prójimo y conectando con quienes comparten afinidad espiritual. Esta frase de Shakespeare describe tu forma de amar: “Te regalo mi corazón con la confianza de que lo cuidarás.” Piscis: una corriente de armonía y cooperación recorrerá tu hogar, brindándote dicha. Percibirás que puedes hablar de todo con tus seres cercanos y que resignificas el pasado familiar. Esta frase de Jorge Luis Borges captura tu estilo de amar: “El amor es un acto de perdón interminable.” Acuario: te expresarás de forma fresca y juvenil, ganando aplausos a tu paso. En el amor habrá movimiento: podrías recibir dos declaraciones simultáneas. Ahora observa estas palabras de Auguste Rodin que describen cómo amas: “Amar es descubrir en la felicidad del otro tu propia alegría.” Leo: se viene un período de intercambios con gente simpática. Puedes expresar a tus amistades cuánto las aprecias. Si estás soltero, surgirán candidatos en eventos sociales. Observa cómo estas palabras de Charlotte Brontë reflejan tu forma de amar: “Mi corazón te pertenece, sin condición ni medida.” Virgo: la cooperación será clave para alcanzar la cima. En tu trabajo asumirás un rol conciliador y lograrás contentar a todos con tu habilidad para mediar. Ahora te traigo esta frase de Gabriel García Márquez que refleja cómo amas: “No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad de amar.” Libra: la buena fortuna te acompañará y surgirán encuentros que podrían mejorar tu rumbo romántico. Viajes o conexiones inesperadas abren puertas. Ahora mira la frase de Gabriel García Márquez que describe tu manera de amar: “Te amo no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo.” Escorpio: en el amor te esperan desafíos, pero sabrás jugar tus cartas con intensidad. En la intimidad habrá conexión total y cada encuentro dejará huella. Ahora deja que estas palabras de Emily Brontë hablen por ti: “De lo que sea que nuestras almas estén hechas, la suya y la mía son lo mismo”. Sagitario: tu pareja acompañará tus aventuras. Si estás soltero, alguien afín llegará a tu vida; demostrar tu alegría será clave. Fíjate en estas palabras de Antoine de Saint-Exupéry que reflejan cómo amas: “Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección.” Capricornio: el clima en tu trabajo se volverá más agradable y entretenido y empezarás a vivir tu rutina con un matiz más liviano. Cuidarte y dedicarte tiempo dará resultados. Y como si lo simple dijera todo, escucha estas palabras de Jorge Luis Borges que definen tu estilo de amar: “Te amo y con eso me basta.”