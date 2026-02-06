El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial las consecuencias que puede tener sobre las cuentas bancarias de un contribuyente el recibir un "Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia" y no responder con prontitud para saldar la deuda pendiente o establecer planes alternativos. En caso de que la notificación se ignore, la medida se oficializará y se embargarán estas propiedades financieras para trasladar sus fondos a compensar el pendiente. En ciertas circunstancias también pueden verse comprometidas las cuentas de los familiares del deudor. Cuando esto sucede, los fondos se congelarán y bloquearán durante un período específico para dar lugar a que la obligación se resuelva de manera alternativa. Caso contrario, el dinero será depositado al IRS. De emitirse un embargo contra una cuenta bancaria, el Código de Impuestos Internos (IRC) exige que la agencia aguarde 21 días antes de poder efectivizar la medida y sustraer sus fondos. “La temporada de espera sirve para brindarle tiempo a usted para comunicarse con el IRS y establecer un plan para pagar el impuesto, o notificarle al IRS de errores en el embargo”, afirma la agencia. Los embargos se entregan por correo y se aplican oficialmente desde la fecha y hora en la que se entregan. En ese momento las cuentas se congelan automáticamente y, si no se devuelve el monto pendiente dentro del período establecido, los fondos se sustraerán. IRS puede embargar además los fondos de la cuenta bancaria del familiar de un deudor cuando el contribuyente aparece como signatario. Para resolver estos casos, es necesario que el titular legal se ponga en contacto con la agencia al número indicado en el Formulario 668-A y explique por qué los fondos en realidad son de su pertenencia, y no del contribuyente embargado. En caso de que se establezca un plan de pagos, el embargo puede liberarse.