Al cierre de mercados de este jueves, 23 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 59.38. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.12%. La cotización del peso dominicano subió 0.31% en la última semana, pero en el último año acumula -1.21%, señalando leve mejora reciente y debilidad anual. La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano, con un 12.79%, es mayor que la volatilidad anual del 11.41%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Este ascenso se observa al comparar los valores de hoy con los de los dos días anteriores, donde el tipo de tendencia indica un aumento constante. Este comportamiento sugiere una fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un reflejo de una mayor confianza en la economía local y la demanda por el Peso dominicano en el mercado. Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.