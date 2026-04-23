El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.4152 este jueves, 23 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.46% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, el Peso mexicano registró un leve avance de 0.62%, pero en el último año acumula una caída de 9.40%, lo que indica una tendencia anual negativa pese al reciente repunte. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 3.26%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.75%. Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Este aumento sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas, reflejando un clima económico favorable. Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo o si podría revertirse en los próximos días. La continuidad de esta mejora puede ser un indicativo de confianza en la economía mexicana. En resumen, la tendencia actual es alentadora, pero requiere seguimiento para verificar su sostenibilidad. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.