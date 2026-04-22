La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay considera que aún no es el momento para poner en marcha la reducción de la jornada laboral. “Nuestro país no está preparado para la reducción de la jornada laboral. Sí creemos que es clave trabajar en conceptos de productividad y competitividad, poner todos los elementos sobre la mesa”, aseguró la vicepresidenta de la cámara, Anabela Aldaz. “Hay una línea que están tomando otros países de seguir este camino, pero hay que hacer un análisis mucho más profundo para evitar efectos colaterales” como un “mayor cierre de empresas y dejar de ser atractivos para la inversión extranjera”, dijo Aldaz. Este proyecto es discutido en el Consejo Superior Tripartito a partir de la aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En el acto del 1° de mayo la central sindical tendrá como uno de sus ejes principales la reducción de la jornada laboral. Esta idea viene ganando espacio en el debate público y el PIT-CNT considera clave para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. A esto se suma la insistencia en aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio dirigida al 1% más rico de la población. “Concretamente la sobretasa del impuesto al patrimonio al 1% de la gente más rica de esta sociedad”, señaló el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. El dirigente vinculó este planteo con la discusión más amplia sobre el financiamiento de la seguridad social. En ese sentido, cuestionó el esquema actual y propuso revisar sus bases. “Hemos tenido un planteo por parte del Poder Ejecutivo que también está vinculado a la forma de financiación de la seguridad social, que nosotros creemos hay que cambiar el paradigma contributivo en la seguridad social”, afirmó Abdala. Sostuvo que estos temas “se van a conversar en el diálogo social para una estrategia de desarrollo”. La consigna elegida este año por la central de trabajadores es “Por trabajo, salario y justicia social” que según el PIT-CNT sintetiza una agenda que combina la defensa del empleo y el poder adquisitivo con una preocupación creciente por la desigualdad.