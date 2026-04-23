Al cierre de mercados de este jueves, 23 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3558.71. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.72%. En el mercado del peso colombiano, la cotización registró una leve caída semanal de -0.63% y un retroceso anual de -11.45%, reflejando una tendencia bajista reciente. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.68%, que es inferior al 14.15% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento en el último periodo es mucho más estable en comparación con el último año. Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 1, lo que indica que su valor se ha incrementado en comparación con los días anteriores. Esto representa un cambio favorable para la moneda, lo que puede influir en el comercio y la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia positiva debe ser monitoreada en los próximos días, ya que las fluctuaciones en el mercado podrían revertir esta mejoría. La estabilidad a largo plazo del Peso dependerá de factores económicos internos y externos. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.