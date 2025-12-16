Las autoridades estatales del Gobierno de Texas anunciaron una serie de medidas severas contras los conductores mexicanos que incumplen una ley fundamental. Se aplicarán sanciones de hasta 300 dólares y puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

Este documento es una de las credenciales más importantes en Estados Unidos, ya que también se la utiliza para identificar la información personal de una persona.

Atención mexicanos: Texas multa y suspende licencias de conducir a quienes cometen esto

Las leyes de tránsito de Texas establecen desde hace años que circular con placas o registro vencido constituye una infracción. Esta falta puede derivar en multas económicas cuando el vehículo supera el plazo permitido tras el vencimiento del registro.

La normativa se aplica a todos los conductores por igual, sin distinción de nacionalidad. Es decir, no está únicamente destinada a los mexicanos, sino a todos los residentes que incumplen con esta ley.

Texas suspende la licencia de conducir y la placa de vehículos con placas vencidas. Fuente: Archivo.

De acuerdo con la información difundida, los modelos 2016 pueden regularizar los montos adeudados de años anteriores con un pago único de 5,400 pesos mexicanos, equivalentes a 315 dólares. En el caso de las motos a 870 pesos mexicanos y a los modelos del 2010 corresponde un 2,900 pesos mexicanos, equivalentes a 170 dólares.

¿Qué ocurre si suspenden mi placa de conducir en Texas?

No puedes circular legalmente con ese vehículo. Si un oficial te detiene, puede imponerte una multa, inmovilizar el auto o incluso ordenar que sea remolcado.

El vehículo queda sin registro válido, lo que impide renovarlo, venderlo o transferirlo hasta regularizar la situación. Además, pueden acumularse cargos adicionales por retraso.

Para levantar la suspensión, debes corregir la causa que la originó, como pagar multas pendientes, presentar comprobante de seguro vigente o pasar una inspección requerida. Hasta completar el trámite, el vehículo no puede usarse en la vía pública.