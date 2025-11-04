El Gobierno de Estados Unidos recordó una regla clave que afecta a todos los ciudadanos que necesiten renovar su pasaporte. El incumplimiento de este requisito puede impedir viajar fuera del país o regresar legalmente.

La norma establece que las personas que renuevan su documento por correo deben cumplir con la condición obligatoria de devolver el ejemplar anterior. De no hacerlo, el trámite queda rechazado y el ciudadano se queda temporalmente sin pasaporte válido.

¿Por qué Estados Unidos exige devolver el pasaporte anterior?

De acuerdo con la normativa vigente, toda persona que renueve su pasaporte por correo debe entregar el documento anterior. Esta medida busca prevenir duplicados y reforzar los controles de identidad durante el proceso de verificación.

El Departamento de Estado informó que el pasaporte entregado será devuelto en un envío separado, una vez emitido el nuevo. El proceso puede demorar hasta cuatro semanas. Si el solicitante no envía el ejemplar anterior, la renovación se rechaza y, en consecuencia, no podrá salir legalmente del país.

¿Cómo cumplir con la devolución y renovar el pasaporte en EE.UU.?

Quienes no califican para renovar en línea deben hacerlo por correo y cumplir con todos los pasos exigidos por el Departamento de Estado. El procedimiento incluye:

Pasos para renovar el pasaporte por correo

Enviar el pasaporte anterior (libreta o tarjeta). Completar el formulario DS-82 correspondiente. Adjuntar una foto reciente y documentos de cambio de nombre, si aplica. Pagar las tarifas oficiales del trámite.

La agencia federal recordó que sin devolver el pasaporte previo, la solicitud se invalida, dejando al ciudadano sin documento vigente y sin autorización para viajar fuera del país hasta regularizar su situación.