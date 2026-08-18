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El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7388 este martes, 18 de agosto de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.05% en comparación con la cotización del día anterior.
En la última semana, la cotización en el mercado de la Libra esterlina retrocedió -0,30% y en el último año acumuló una caída de -1,53%, indicando una tendencia bajista moderada.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que es del 2.45%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es positivo. Esto marca el segundo día consecutivo de aumento, lo que indica una recuperación en su valor frente a otras monedas.
Este incremento en la cotización también puede reflejar un crecimiento en la confianza del mercado, sugiriendo que los inversores están optimistas sobre la economía asociada a la Libra esterlina.
¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.