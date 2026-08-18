En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7388 este martes, 18 de agosto de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.05% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización en el mercado de la Libra esterlina retrocedió -0,30% y en el último año acumuló una caída de -1,53%, indicando una tendencia bajista moderada.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que es del 2.45%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es positivo. Esto marca el segundo día consecutivo de aumento, lo que indica una recuperación en su valor frente a otras monedas.

Este incremento en la cotización también puede reflejar un crecimiento en la confianza del mercado, sugiriendo que los inversores están optimistas sobre la economía asociada a la Libra esterlina.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.