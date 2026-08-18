En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.0612 este martes, 18 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.13%.

En la última semana, el peso mexicano cayó 0.20% y en el último año acumula un descenso de 6.71%, lo que sugiere una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 7.41%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva después de haber aumentado durante los últimos dos días. Este comportamiento sugiere que la moneda ha recuperado fuerza frente a otras divisas, evidenciado por las cifras recientes.

La mejora en el valor del Peso puede estar impulsada por factores económicos que generan confianza en los inversores. Es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.