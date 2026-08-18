La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.5 este martes, 18 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 1.26%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió 0.64%, pero en el último año acumula una caída de -8.94%, lo que indica una leve recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se sitúa en 11.23%, que es menor que la volatilidad anual de 11.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento en su valor respecto a los días anteriores. Este comportamiento se refleja en el dato 1, que indica un crecimiento continuado en el tipo de cambio durante los últimos días.

A medida que avanza la semana, la fortaleza del Peso dominicano se consolida, lo que sugiere una recuperación económica en el corto plazo. La tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en el mercado y en las políticas económicas del país.

Sin embargo, es fundamental monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.