En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.8635 este martes, 18 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.06%.

En la última semana, la cotización del euro cayó -32.32%, mientras que en el último año subió 32.53%, reflejando una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 2.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.61%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un valor que ha aumentado de manera consistente. Este comportamiento sugiere que los inversores están adquiriendo más Euros, lo que podría indicar confianza en la economía europea.

La tendencia también se refleja en el aumento del interés por la moneda, haciendo que su fortaleza se mantenga en el mercado. Esto podría ser un indicativo de futuras ganancias para aquellos que han estado invirtiendo en Euros recientemente.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.