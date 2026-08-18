Al cierre de mercados de este martes, 18 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3092.48. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -1.2%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano retrocedió -1.71% y en el último año acumula una caída más marcada de -17.93%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 9.50%, lo que indica un comportamiento mucho más estable comparado con la volatilidad anual del 13.77%.

La cotización del peso colombiano hoy ha presentado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el peso ha experimentado una apreciación frente a otras monedas en este período.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, lo que habría sugerido una depreciación del peso. En resumen, la tendencia actual refleja un fortalecimiento del peso colombiano, lo que puede generar un impacto en el comercio internacional y la economía nacional.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.