Al cierre de mercados de este martes, 18 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6215. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.33%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco subió 2.23%, mientras que en el último año cayó -0.45%, indicando fortaleza reciente pese a un balance anual negativo.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 20.44%.

La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, marcando un avance constante con respecto a los días anteriores. Este incremento se refleja en el dato de 1, que indica que la moneda se fortalece frente a las divisas extranjeras.

Esta tendencia sugiere una mayor confianza en la economía guatemalteca y un potencial crecimiento en su valor, lo que podría atraer inversiones y mejorar el poder adquisitivo de los guatemaltecos.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.