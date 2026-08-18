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Al cierre de mercados de este martes, 18 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6215. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.33%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco subió 2.23%, mientras que en el último año cayó -0.45%, indicando fortaleza reciente pese a un balance anual negativo.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 20.44%.

La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, marcando un avance constante con respecto a los días anteriores. Este incremento se refleja en el dato de 1, que indica que la moneda se fortalece frente a las divisas extranjeras.

Esta tendencia sugiere una mayor confianza en la economía guatemalteca y un potencial crecimiento en su valor, lo que podría atraer inversiones y mejorar el poder adquisitivo de los guatemaltecos.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.
Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 18 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

  • Transferencias bancarias internacionales
  • Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)
  • Transferencias peer-to-pee
  • Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.