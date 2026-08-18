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Al cierre de mercados de este martes, 18 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6215. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.33%.
En la última semana, el Quetzal guatemalteco subió 2.23%, mientras que en el último año cayó -0.45%, indicando fortaleza reciente pese a un balance anual negativo.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 20.44%.
La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, marcando un avance constante con respecto a los días anteriores. Este incremento se refleja en el dato de 1, que indica que la moneda se fortalece frente a las divisas extranjeras.
Esta tendencia sugiere una mayor confianza en la economía guatemalteca y un potencial crecimiento en su valor, lo que podría atraer inversiones y mejorar el poder adquisitivo de los guatemaltecos.
¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?
Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:
- Transferencias bancarias internacionales
- Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)
- Transferencias peer-to-pee
- Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.