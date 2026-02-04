Desde julio de 2025, en California comenzó a regir un cambio legal que afecta al mundo del trabajo. Se trata de una nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom que extiende las protecciones de salud y seguridad laboral a miles de empleados y empleadas domésticas contratados por empresas, quienes hasta ahora no contaban con ese respaldo. Este avance en materia de derechos laborales marca un antes y un después para quienes desempeñan tareas esenciales como limpieza, jardinería, cocina y cuidado de personas en hogares de todo el estado. A partir de ahora, las empresas que ofrecen servicios domésticos deben cumplir con las normativas de Cal/OSHA y desarrollar un Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP). Eso incluye: Hasta ahora, muchos empleados y empleadas del hogar contratados a través de compañías privadas quedaban excluidos del sistema de regulaciones de Cal/OSHA, la agencia estatal que supervisa las condiciones laborales y la prevención de accidentes. La legislación distingue entre empleadores individuales y empresas registradas en el rubro de servicios. Sin embargo, Cal/OSHA recomienda a todos los empleadores consultar las guías oficiales para determinar sus responsabilidades específicas. La ley abarca a todas las personas contratadas por empresas que ofrecen servicios domésticos, sin importar su estatus migratorio. Es decir, tanto residentes permanentes como migrantes indocumentados tienen ahora el derecho a denunciar irregularidades ante Cal/OSHA sin miedo a represalias. Entre los principales beneficiarios se encuentran trabajadores y trabajadoras que realizan: