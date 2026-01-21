Es oficial | Estados Unidos multará por 17.000 dólares a todos los que viajen con este equipaje de mano. (Fuente: Shutterstock)

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de los Estados Unidos lanzó una advertencia para todos los viajeros sobre la importancia de verificar la lista de artículos prohibidos en los aeropuertos nacionales.

“Llevar artículos prohibidos puede causar retrasos para usted y otros viajeros, pero también puede generar multas y, a veces, incluso arrestos", advierten las autoridades federales. En este sentido, la TSA puede imponer sanciones civiles de hasta USD 17,062 a quienes intenten traspasar los controles o abordar al avión con determinados objetos.

Estados Unidos pone multas de hasta más de 17,000 dólares a quienes lleven estos objetos en su equipaje

La sanción más alta que aplica TSA está destinada a quienes intentan transportar al avión tapas de voladura, dinamita, más de 10 onzas de pólvora, granadas de mano, explosivos plásticos u otros explosivos de alta potencia . En estos casos la multa oscila entre los USD 10,230 y los USD 17,062 y puede elevarse para que se dé inicio a una investigación penal.

La misma multa máxima se impone cuando se intenta transportar un arma de fuego cargada después de que esta conducta ya fue sancionada previamente y figura en los registros.

“La TSA considera que un arma de fuego está ‘cargada’ cuando tanto el arma de fuego como sus municiones son accesibles para el pasajero“, explican las autoridades.

La lista completa de artículos que no están permitidas en el equipaje de mano

Aunque conllevan sanciones menores que las antes mencionadas, también se penalizará a quienes intenten viajar con

Combustibles líquidos o geles inflamables : multa de USD 450 - USD 2,570

: multa de USD 450 - USD 2,570 Artículos cortantes: se emite un aviso de advertencia la primera vez, luego la multa es de USD 450 - USD 2570

se emite un aviso de advertencia la primera vez, luego la multa es de USD 450 - USD 2570 Armas que no sean de fuego: multa de USD 450 - USD 2570

multa de USD 450 - USD 2570 Réplicas de explosivos, granadas inertes o bolsas de aire de vehículo intactas: multas de USD 850 - USD 4250 e investigación penal

multas de USD 850 - USD 4250 e investigación penal Spray de autodefensa: multa de USD 450 - USD 2570

multa de USD 450 - USD 2570 Silenciadores, marcos, receptores: multas de USD 850 - USD 4250 e investigación penal

multas de USD 850 - USD 4250 e investigación penal Armas de fuego descargadas: multas de USD 1500 - USD 6130

Además, existen restricciones de conducta y de artículos para el equipaje facturado, que pueden consultarse aquí.

Qué hacer frente a un “aviso de infracción”

Cuando se impone una sanción por incumplimiento, TSA envía a los viajeros un “Aviso de Infracción”.

“Todas las comunicaciones con la TSA con respecto a un Aviso de Infracción específico deben hacerse por escrito con una selección de hojas de opciones apropiada, enviando un correo electrónico a NOV.APO@tsa.dhs.gov", explica la agencia federal.