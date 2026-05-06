Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, dio a conocer sus planes para transformar por completo y para siempre Park Avenue. La intención es centrarse en transformar alrededor de 11 cuadras de Midtown Manhattan en zonas peatonales. La idea de la alcaldía y del Departamento de Transporte de Nueva York es quitar un carril de circulación vehicular en cada sentido para ensanchar la zona peatonal en el centro de la avenida. El proyecto impulsado por la alcaldía de Nueva York se desarrollará sobre el corredor que atraviesa la zona Grand Central Terminal, entre las calles East 46th Street y East 57th Street. Se trata de uno de los puntos más transitados de Manhattan. Se ampliarán los canteros centrales históricos para convertir parte de esta avenida en el paseo peatonal, añadiendo a su vez más espacios verdes. También se sumarán ciclovías a lo largo del corredor. En este sentido, como se planea eliminar un carril de circulación de cada sentido sobre Park Avenue, podría haber más tránsito y demoras una vez terminado el proyecto. Por lo que, si bien los peatones tendrán más espacio para circular de forma segura y espacios verdes, se modificaría por completo el tránsito vehicular en la zona. A su vez, comercios y oficinas del Midtown podrían verse afectados de forma temporal por las obras y restricciones de circulación. En simultaneo, también está en desarrollo un plan de rehabilitación ferroviaria del MTA bajo Park Avenue. Se trata de una reconstrucción que forma parte del plan de capital 2025-2029 del MTA. La aprobación de este proyecto dependerá en gran parte de la aprobación de los ciudadanos en una encuesta. Para ello se estuvieron realizando actividades bajo un cronograma para la consulta ciudadana, que inició el 29 de abril. Por lo tanto, hasta el momento aún se encuentra en una etapa de planificación más que de ejecución.