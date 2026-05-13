Cada vez más viajeros toman precauciones extra para proteger su información personal durante vuelos y estadías en el exterior. Entre los trucos más comentados aparece uno tan simple como llamativo: envolver el pasaporte con papel de aluminio. La mayoría de los pasaportes actuales son biométricos o electrónicos. Esto significa que incorporan: El papel de aluminio actúa como una barrera física que puede bloquear señales electromagnéticas. En teoría, esto ayuda a: Lo recomiendan especialmente a la hora de viajar porque en aeropuertos, estaciones y zonas turísticas hay una enorme concentración de dispositivos electrónicos y lectores inalámbricos. Además, durante los viajes el pasaporte suele estar más expuesto ya que pasa por múltiples controles, permanece en bolsos o mochilas y circula en lugares con mucho movimiento de personas.