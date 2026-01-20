Mediante una ley federal, el Gobierno de los Estados Unidos establece que, a partir de la muerte de un beneficiario del Seguro Social, la prestación se deposita directamente en la cuenta bancaria del cónyuge sobreviviente. Pero, para ello, deben cumplirse una serie de normativas.

Para iniciar el trámite, en primer instancia se debe reportar el fallecimiento del beneficiario a la administración para cancelar sus pagos y, posteriormente, habilitar el beneficio por sobreviviente.

Beneficio por sobreviviente: así se recibe el pago de SSA de un titular fallecido

La Administración del Seguro Social (SSA), además de gestionar los pagos de la jubilación, se encarga de la distribución de los beneficios para sobrevivientes que corresponde a los cónyuges de un titular difunto del programa.

De acuerdo con el sitio web de SSA, estos pagos tienen como objetivo asistir económicamente a las familias de un beneficiario que aportó y pagó los impuestos a la administración.

El Seguro Social mantiene vigentes los pagos por Beneficio para Sobrevivientes. Fuente: Archivo.

Solo los cónyuge, excónyuge, hijo o padre dependiente de alguien que trabajó y pagó impuestos del Seguro Social antes de fallecer pueden solicitar este beneficio.

Cuánto dinero se recibe por el beneficio de sobreviviente

La cantidad exacta de dinero se determina a partir de los aportes que el difunto realizó al programa, pero según la información de SSA los beneficios parten del 71.5% de la prestación que dejó el titular. Es decir, muchas personas no reciben la totalidad.

Más del 75 % a los 61 años.

Más del 80 % a los 63 años.

Más del 90 % a los 65 años.

Se puede obtener el 100% únicamente cuando el cónyuge o la persona calificable para recibir el dinero alcance la Plena Edad de Jubilación de Beneficios para Sobrevivientes (entre los 66 y 67 años).

Cuánto dinero recibe el hijo de un titular difunto

En promedio, los hijos reciben el 75% de los beneficios de los padres. Sin embargo, existe un límite en cuanto a la cantidad que una familia puede recibir, llamado “beneficios máximos de familia.” Podemos reducir los pagos de todos para mantenernos por debajo de este límite. Los excónyuges no cuentan para los beneficios máximos de familia.

Cómo habilitar el Beneficio para Sobrevivientes de SSA

Cómo dar de alta el beneficio de sobreviviente de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos

Comunicarse con la Administración del Seguro Social por teléfono o acudir a una oficina local. Solicitar formalmente el beneficio de sobreviviente tras el fallecimiento del titular. Presentar el certificado de defunción oficial. Acreditar el vínculo con la persona fallecida. Proporcionar el número de Seguro Social del fallecido y del solicitante. Informar datos bancarios si se elige el cobro por depósito directo.

