El Departamento de Estado proporciona en su sitio web información a todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados sobre las condiciones necesarias para que los pasaportes sean elegibles para el trámite de renovación. En la mayoría de los casos, los ejemplares que están próximos a vencer o que han caducado recientemente pueden actualizarse por correo. Sin embargo, existen circunstancias en las que, ya sea por el momento en que se gestionaron estos documentos o por las condiciones en las que se encuentran, deben ser tramitados nuevamente como si nunca se hubieran solicitado en primer lugar. Es fundamental destacar que los pasaportes perdidos o robados tampoco se consideran elegibles para la renovación. Las autoridades indican que, para que un pasaporte sea elegible para renovación, es esencial demostrar que esta identificación En caso de que un pasaporte cumpla con cualquiera de las condiciones antes enumeradas, no podrá ser renovado, sino que debe gestionarse desde cero utilizando el Formulario DS-11. Para llevar a cabo el trámite desde el inicio, es imperativo cumplir con las siguientes etapas: Durante el procesamiento de la solicitud, se enviará un correo electrónico a cada solicitante para notificarles. El estado de la gestión puede ser consultado en este enlace.