En varios aeropuertos del país ya se están probando sistemas de identificación biométrica que permiten a algunos pasajeros pasar los controles de seguridad sin mostrar pasaporte ni documentos físicos. La iniciativa forma parte de un plan impulsado por la Transportation Security Administration (TSA) para modernizar los aeropuertos mediante tecnología digital y reconocimiento facial. El sistema compara la imagen del viajero con bases de datos oficiales del Department of Homeland Security (DHS) y confirma su identidad en cuestión de segundos. La tecnología ya se está implementando en aeropuertos clave de Estados Unidos y podría expandirse en los próximos años. El programa piloto se denomina Touchless Identity Solution y busca agilizar el paso de los pasajeros por los controles de seguridad. El procedimiento es simple y completamente digital: Entre las bases de datos que se utilizan se encuentran: Si la coincidencia es correcta, el pasajero puede avanzar por el control sin mostrar documentos físicos. Según la TSA, todo el proceso tarda menos de cinco segundos, lo que reduce significativamente las filas en los aeropuertos. La tecnología ya comenzó a implementarse en algunos de los aeropuertos más transitados del país, entre ellos: En varios casos, la tecnología funciona en conjunto con aerolíneas como Delta Air Lines y United Airlines, que participan en las pruebas para digitalizar el proceso de embarque. Inicialmente, el sistema está disponible para pasajeros que formen parte de programas de viajero confiable, como TSA PreCheck o Global Entry, además de quienes cuenten con identificaciones digitales en el celular. Algunos estados ya permiten guardar la licencia o documento de identidad en aplicaciones como Apple Wallet o Google Wallet, lo que facilita el uso del sistema. La TSA sostiene que el uso de biometría en aeropuertos tiene tres ventajas principales: mayor seguridad, controles más rápidos y una infraestructura aeroportuaria más automatizada. Sin embargo, el avance de esta tecnología también abrió un debate sobre privacidad. Organizaciones como la American Civil Liberties Union advierten que el reconocimiento facial podría derivar en sistemas de vigilancia masiva o generar errores de identificación. Desde la TSA aseguran que las fotografías se eliminan pocos segundos después de ser tomadas y que el uso del sistema es completamente voluntario.