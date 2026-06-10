Al cierre de mercados de este miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.4. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.32%.

La cotización del Peso mexicano subió 0.36% en la última semana, mientras que en el último año retrocedió -6.62%, indicando una leve mejora reciente pese a una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 7.68%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que este valor es superior al 7.61% de volatilidad anual.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días. Comparado con los tres días anteriores, la moneda ha experimentado una depreciación, lo que sugiere una pérdida de valor frente a otras divisas.

Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos internos o externos, que han llevado a una mayor incertidumbre en el mercado. Es importante monitorear cómo se desarrollan estas tendencias para anticipar posibles ajustes en el mercado cambiario.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.