En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8661. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.15%.

En la última semana, la cotización del Euro registró un cambio del 54.56% y en el último año acumuló una variación del 90.88%, reflejando una evolución claramente alcista en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.11%.

En los últimos tres días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento constante en su valor respecto a otras divisas. Este aumento sugiere un fortalecimiento del Euro, impulsado por factores económicos recientes que han favorecido su valoración.

El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene la confianza en el mercado y las condiciones económicas continúan siendo favorables, el Euro podría seguir consolidándose en el corto plazo. Sin embargo, es fundamental monitorear cualquier cambio que pueda influir en esta dinámica.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.