Al cierre de mercados de este miércoles, 10 de junio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7478. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.05%.

En la última semana la Libra esterlina subió 38.93% y en el último año avanzó 98.58%, mostrando una tendencia alcista marcada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, con un 4.55%, es menor que la volatilidad anual del 6.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina presenta una tendencia positiva, indicando que ha mantenido un comportamiento alcista en relación con los días anteriores. Este avance se traduce en un dato de 1 positivo, reflejando un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda.

En contraste, si observáramos un dato de 1 negativo, significaría que la Libra esterlina habría sufrido una caída en su valor en comparación con períodos pasados. Por otro lado, un dato de 1 igual a 0 indicaría que su cotización se mantiene estable, sin variaciones significativas.

La tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina, lo que puede estar impulsado por factores económicos favorables que generan optimismo en los inversores.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 10 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.