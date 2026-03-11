En los tribunales de familia de Estados Unidos el juez determina el monto de la manutención que el padre sin custodia debe pasar todos los meses para el cuidado de su hijo y alimentación. El incumplimiento de la manutención infantil es penalizado por ley y las autoridades tienen el derecho de perseguir, de estado en estado, al padre moroso y declarar su estadía en prisión. El objetivo de esta política es garantizar que las órdenes judiciales de manutención se cumplan y que los menores reciban los recursos establecidos por los tribunales. La normativa clave es la Deadbeat Parents Punishment Act of 1998 (DPPA), incorporada al código federal bajo el artículo 18 U.S.C. § 228. Esta ley establece que no pagar deliberadamente la manutención infantil puede convertirse en un delito federal, especialmente cuando el padre o madre deudor vive en un estado distinto al del menor o cruza fronteras estatales para evitar el pago. De acuerdo con el United States Department of Justice, esta legislación permite procesar penalmente a quienes mantienen deudas significativas o prolongadas de manutención infantil. Las condenas pueden incluir multas, restitución obligatoria de la deuda y penas de prisión de hasta dos años cuando se comprueba que el incumplimiento fue intencional. La ley federal establece distintos escenarios en los que el incumplimiento puede derivar en un proceso penal. Entre los casos más relevantes se encuentran Cuando se verifican estas condiciones, los fiscales federales pueden iniciar un proceso penal en tribunales federales. La ley también exige que el condenado restituya el dinero adeudado como parte de la sentencia. Las autoridades federales rastrean a los padres deudores mediante el Federal Parent Locator Service, administrado por la Office of Child Support Enforcement. Con esos datos, las autoridades pueden ejecutar órdenes judiciales, embargar salarios o iniciar procesos penales cuando el incumplimiento persiste.