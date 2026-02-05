La Nueva Ley de Alquileres en California, conocida como Ley de Protección del Inquilino, estableció un cambio clave que impacta directamente en millones de contratos de alquiler. A partir de esta normativa estatal, los propietarios no podrán desalojar a los inquilinos únicamente por no renovar el contrato, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales. Esta ley de alquileres vigente en California, identificada como AB 1482, introdujo nuevas protecciones contra desalojos y exige que los dueños presenten una causa justificada obligatoria para finalizar un alquiler. Esto significa que el vencimiento del contrato ya no es suficiente motivo para exigir que el inquilino abandone la vivienda. La Ley de Protección del Inquilino AB 1482, vigente en California desde 2019, establece que los inquilinos que hayan vivido al menos 12 meses en una propiedad están protegidos contra desalojos arbitrarios. En estos casos, el propietario no puede exigir la desocupación solo porque el contrato haya expirado. La normativa exige que el propietario presente una causa justificada legal, como incumplimiento del contrato, falta de pago del alquiler o uso ilegal de la vivienda. En ausencia de estos motivos, el inquilino tiene derecho a permanecer en la propiedad, incluso sin haber firmado una renovación formal del contrato. La ley de alquileres en California establece dos tipos de causas que habilitan el desalojo legal. La primera corresponde a situaciones en las que el inquilino incumple sus obligaciones, como no pagar el alquiler, violar el contrato o realizar actividades ilegales dentro de la propiedad. La segunda categoría incluye situaciones en las que el propietario necesita recuperar la vivienda por motivos específicos, como mudarse personalmente, retirar la propiedad del mercado o realizar remodelaciones importantes. Incluso en estos casos, la ley exige cumplir requisitos adicionales y compensar al inquilino en determinadas situaciones. Asimismo, la medida establece que, si el desalojo ocurre sin culpa del inquilino, el propietario debe otorgar una compensación económica equivalente a un mes de alquiler o perdonar el último pago. Esta medida busca reducir el impacto económico del desplazamiento forzado. Además, esta nueva ley de alquileres en Estados Unidos, vigente hasta 2030, forma parte de un conjunto de medidas destinadas a fortalecer los derechos de los inquilinos, limitar los desalojos injustificados y brindar mayor estabilidad habitacional en el estado de California.