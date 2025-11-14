El Gobierno de los Estados Unidos mantiene un protocolo en relación a los documentos de ingreso al país, pero hay un grupo determinado de personas que gozan de un beneficio particular. Para éstos, no hace falta ni visa ni pasaporte para atravesar los controles migratorios.

La visa americana es el documento esencial para ingresar sin problemas al territorio estadounidense. Pero debido a ciertos acuerdos diplomáticos, el Departamento de Estado facilita este proceso para muchos extranjeros.

Sin visa ni pasaporte: estas personas pueden entrar de forma legal a Estados Unidos con este documento

El Programa NEXUS es un sistema de tránsito acelerado creado por Estados Unidos y Canadá para facilitar el ingreso de un país a otro para estos ciudadanos. Este acuerdo simplifica los trámites en el cruce fronterizo para los viajeros que fueron previamente aprobados.

La tarjeta NEXUS facilita los cruces fronterizos entre los estadounidenses y canadienses. Fuente: Archivo.

Este documento es administrado en conjunto por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La membresía, de acuerdo con la información oficial, tiene una validez de 5 años y una tarifa no reembolsable de 120 dólares.

¿Cuáles son los beneficios de este programa migratorio?

Usar carriles exclusivos en los pasos terrestres entre ambos países.

Acceder a líneas rápidas en aeropuertos designados.

Agilizar los controles migratorios y aduaneros.

¿Cómo solicitar una tarjeta NEXUS?

Crear una cuenta en el sistema de Viajeros Confiables del gobierno de Estados Unidos.

Completar la solicitud en línea con los datos personales y la documentación requerida.

Pagar la tarifa correspondiente.

Esperar la aprobación condicional por parte de las autoridades de Estados Unidos y Canadá .

Programar una entrevista en un centro de inscripción autorizado.

Presentarse con la documentación de identidad y residencia.

Completar la verificación biométrica y responder las preguntas de los agentes.

Recibir la membresía NEXUS, válida por cinco años.



