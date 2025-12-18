Miles de clientes en Estados Unidos deberán ajustar sus planes durante las fiestas: Chick-fil-A confirmó que cerrará todas sus sucursales el 25 de diciembre, una medida que se aplica de forma uniforme en todo el país. La decisión responde a la política histórica de la cadena de priorizar el descanso de sus empleados durante fechas clave.

El cierre coincide con el Día de Navidad, uno de los feriados federales más importantes, y afectará tanto al servicio en restaurante como a pedidos para llevar y entregas.

Por qué Chick-fil-A no abrirá en Navidad

La empresa explicó que el objetivo es permitir que los equipos de trabajo puedan pasar tiempo con sus familias y seres queridos. A diferencia de otras cadenas de comida rápida, Chick-fil-A mantiene una postura firme respecto a los cierres en fechas especiales, incluso en jornadas de alta demanda.

Chick-fil-A confirmó que cerrará todas sus sucursales el 25 de diciembre. Imagen: archivo.

Esta política refuerza su imagen corporativa y marca una diferencia dentro del competitivo sector de la comida rápida en Estados Unidos.

Qué pasará el 24 de diciembre

Durante la víspera de Navidad, los restaurantes de Chick-fil-A sí abrirán, aunque con horarios reducidos que pueden variar según la ubicación. Algunas sucursales cerrarán antes de lo habitual, por lo que la empresa recomienda verificar los horarios con anticipación.

Los clientes pueden consultar esta información a través de la aplicación oficial de Chick-fil-A o en el localizador de restaurantes del sitio web.

Otros restaurantes que también cierran el 25 de diciembre

El cierre por Navidad no es exclusivo de Chick-fil-A. Otras cadenas populares que no operarán el 25 de diciembre incluyen:

Chipotle

Cracker Barrel

Taco Bell

Whataburger

Texas Roadhouse

Chili’s

En contraste, algunas marcas como McDonald’s, Starbucks, Dunkin’ y Wendy’s suelen mantener operaciones parciales, dependiendo de la franquicia.

Navidad 2025: qué otros servicios no funcionarán

Además de los restaurantes, el Día de Navidad implica el cierre de múltiples servicios:

Bancos nacionales y entidades financieras

Escuelas y oficinas gubernamentales

Oficinas de correos y mercados bursátiles

Grandes supermercados como Costco, Walmart y Target

Por eso, las autoridades recomiendan anticipar compras y trámites.

¿Abrirá Chick-fil-A en Año Nuevo?

La cadena confirmó que sí operará durante la víspera y el Día de Año Nuevo, aunque nuevamente con horarios limitados en algunas sucursales. La disponibilidad exacta dependerá de cada franquicia.