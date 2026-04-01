El Gobierno confirmó el calendario de suspensión de clases en el marco de Semana Santa, una de las fechas más importantes del año en materia de feriados. Estas jornadas, además de su significado religioso, generan un parate en la actividad educativa y permiten organizar descansos o viajes. Con la llegada del segundo trimestre del año, muchas familias comienzan a consultar cuándo habrá interrupciones en el ciclo escolar y cómo impactarán en la rutina diaria de estudiantes y docentes. De acuerdo con el calendario oficial, durante la próxima semana no habrá clases el jueves y viernes Santo, que se suman al fin de semana habitual y conforman un período de cuatro días consecutivos sin actividad escolar. Estas fechas forman parte de los feriados nacionales establecidos cada año y aplican tanto para instituciones educativas públicas como privadas. Durante estos días, las escuelas permanecerán cerradas y sin actividades académicas en todos los niveles. La interrupción del calendario escolar se debe a la conmemoración de Semana Santa, una celebración tradicional que tiene impacto en distintos ámbitos del país. El jueves y viernes Santo están contemplados como feriados o días no laborables, por lo que no se dictan clases ni se desarrollan actividades administrativas en la mayoría de las instituciones. Este esquema se repite todos los años y forma parte de la planificación educativa nacional. La suspensión de clases por estos días ya está contemplada dentro del cronograma anual, por lo que no implica una pérdida de contenidos ni requiere recuperación en la mayoría de los casos. Las autoridades educativas organizan el calendario teniendo en cuenta estos feriados, asegurando el cumplimiento de los días mínimos de clase establecidos. De esta manera, el receso por Semana Santa se integra de forma habitual al ciclo lectivo. A lo largo del año, existen otras fechas en las que también se suspenden las clases por feriados nacionales o días no laborables. Entre ellos se encuentran jornadas conmemorativas históricas y fechas clave del calendario que generan pausas en la actividad escolar. Estas interrupciones permiten organizar descansos programados sin alterar el desarrollo general del ciclo educativo.