En Estados Unidos surgió una nueva forma de cuidado interdental que está cambiando hábitos y generando debate entre profesionales. La propuesta desafía métodos tradicionales y plantea opciones más prácticas para mantener la salud bucal.

La discusión se centra en cuál es hoy la alternativa más eficaz para limpiar los espacios entre los dientes. La expectativa crece y el tema gana relevancia por su impacto en la rutina de higiene diaria.

¿Qué propone la tendencia en Estados Unidos para reemplazar el hilo dental?

El método que impulsa esta tendencia es el irrigador dental o water flosser, que utiliza un chorro de agua a presión para retirar restos de comida, placa y bacterias en zonas donde el cepillado no llega.

Su uso destaca entre personas con brackets, implantes, puentes o dificultades de movilidad, y modelos aprobados cuentan con aval de la ADA. No obstante, algunos estudios indican que no siempre elimina la placa con la misma eficacia que el hilo tradicional.

¿Quiénes se benefician más?

Usuarios con dientes muy juntos o áreas de difícil acceso.

Pacientes con bolsas periodontales.

Personas con aparatos, implantes o coronas.

Usuarios con artritis o poca destreza manual.

La discusión se centra en cuál es hoy la alternativa más eficaz para limpiar los espacios entre los dientes. Foto: Freepik Fuente: drazen_zigic drazen_zigic

¿Conviene reemplazar el hilo dental? Lo que dicen los especialistas

El hilo dental sigue siendo considerado por muchos odontólogos como el método más preciso para remover placa adherida entre los dientes. Es económico, fácil de transportar y ofrece múltiples opciones de uso.