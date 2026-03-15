Desde mayo de 2025, Estados Unidos implementa la obligatoriedad de la ley REAL ID. A partir de esa fecha, numerosas licencias de conducir dejaron de ser válidas para volar dentro del país o acceder a edificios federales. A pesar de que estas licencias siguen siendo válidas para conducir, ya no podrán utilizarse como identificación oficial si no satisfacen los requisitos federales establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para obtener una licencia válida, es imperativo realizar el trámite ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado correspondiente. Es necesario presentar documentación oficial que respalde identidad, domicilio y estatus migratorio. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha advertido que no hay excepciones. Si la licencia no cumple con la normativa vigente, no se podrá volar dentro del país ni acceder a oficinas federales, incluso si el documento sigue vigente para conducir. En caso de no poseerla, se deberá utilizar el pasaporte o alguna de las otras alternativas detalladas en el sitio web oficial del organismo federal.