Renovar la licencia de conducir ya no es un trámite automático para todos los conductores. En distintos estados de Estados Unidos, las autoridades endurecieron los requisitos y confirmaron que quienes no aprueben el examen exigido durante la renovación pueden perder el permiso para manejar.

La medida apunta a reforzar la seguridad vial y afecta principalmente a quienes deben renovar su licencia tras un determinado período de vigencia, a conductores mayores y a personas con antecedentes médicos o infracciones previas. No aprobar la evaluación implica la suspensión o no renovación de la licencia, lo que impide circular legalmente.

Adiós a la licencia de conducir: el Gobierno eliminará el documento de quienes no aprueben la renovación

Durante el proceso de renovación, algunos conductores deben rendir un examen obligatorio que evalúa conocimientos básicos de tránsito, señales viales y normas de seguridad. En determinados casos, también puede incluir una prueba de visión o una evaluación práctica de manejo.

Si el solicitante no aprueba el examen, el organismo estatal de tránsito puede rechazar la renovación de la licencia. Esto significa que el permiso queda vencido o directamente retirado hasta que la persona apruebe nuevamente la evaluación correspondiente.

Las personas que no aprueban el examen de visión no aprobarán la renovación de su licencia de conducir. Fuente: Archivo.

Quiénes están obligados a rendir la evaluación

No todos los conductores deben rendir el mismo examen al renovar, pero las autoridades aplican controles más estrictos en ciertos casos. Suelen estar alcanzados quienes superan determinada edad, quienes tuvieron suspensiones previas o quienes presentan cambios en su estado de salud que puedan afectar la conducción.

También pueden ser convocados a rendir el examen quienes hayan acumulado infracciones graves o hayan estado involucrados en accidentes. El objetivo es garantizar que todos los conductores que circulan mantengan las condiciones necesarias para manejar de forma segura.

Qué ocurre si no se aprueba el examen de renovación

Cuando un conductor no aprueba la evaluación, la licencia no se renueva y pierde validez. En algunos estados se permite volver a rendir el examen tras un plazo determinado, mientras que en otros se exige completar cursos adicionales antes de intentar nuevamente.