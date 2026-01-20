Confirmado | Dan de baja todas las licencias de conducir de los conductores que figuren en esta lista oficial (foto: archivo).

El Gobierno de Estados Unidos anunció una intensificación de los controles vehiculares que implicará verificar coche por coche si todos los conductores cumplen con un requisito de identidad oficial y documentación obligatoria para circular legalmente.

La medida se implementará principalmente en operativos de estados como Illinois, donde las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) reforzarán la inspección de cada vehículo.

Confiscan los vehículos y cancelan las licencias de todos los que no lleven estos documentos

Durante estos operativos, los agentes verificarán que cada conductor y su vehículo cumplan con documentación válida y actualizada exigida por el DMV para poder circular. Entre los documentos que se revisarán figuran:

Prueba de identidad oficial emitida por autoridades estatales o federales (licencia de conducir o identificación válida)

Comprobante de residencia en el estado correspondiente

Número de Seguro Social o documentos alternativos autorizados

Seguro vehicular vigente que cubra responsabilidad civil mínima obligatoria

El objetivo de estos controles es reducir la cantidad de conductores que circulan sin la documentación necesaria.

Todos los que manejen sin seguro o con documentación incompleta pueden perder su licencia y su auto. Fuente: Archivo.

Qué pasa si no se cumple este requisito fundamental

Las autoridades han advertido que quienes no presenten la documentación obligatoria durante estos controles podrán enfrentar sanciones, que pueden incluir multas, retención del vehículo o incluso la suspensión de la licencia de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción y de los antecedentes del conductor.