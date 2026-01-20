En Carolina del Norte, una normativa de tránsito que muchas personas desconocen comenzó a generar multas y sanciones inmediatas para quienes no cuentan con licencia de conducir. Las autoridades estatales advirtieron que no solo está prohibido manejar, sino que una persona sin licencia tampoco puede sentarse en el asiento del conductor si el motor del vehículo está en marcha, incluso si el auto no se encuentra en movimiento.

La regla forma parte de la legislación vial que busca evitar maniobras encubiertas de conducción ilegal. Para la ley estatal, estar sentado en el lugar del conductor con el motor encendido puede interpretarse como control efectivo del vehículo, una situación que habilita a los agentes a aplicar sanciones, aun cuando no se haya avanzado ni un metro.

Carolina del Norte prohíbe estas acciones si no cuentas con una licencia de conducir

Según la normativa de tránsito de Carolina del Norte, una persona sin licencia no puede ejercer ningún tipo de control sobre un vehículo en funcionamiento. Esto incluye situaciones que suelen parecer inofensivas, como “solo esperar a alguien” con el motor encendido o mover el volante sin circular.

Las autoridades consideran que el simple hecho de estar en el asiento del conductor con el vehículo encendido implica la posibilidad inmediata de desplazamiento, lo que se encuadra dentro de las prohibiciones legales para personas no habilitadas a conducir.

Multarán a todos los ciudadanos sin una licencia de conducir que cometan 3 acciones determinadas como prohibidas por DMV.

Esta interpretación permite a la policía detener, multar e incluso iniciar cargos si se detecta que una persona sin licencia se encuentra en esa situación.

Qué otras acciones están prohibidas sin la licencia de conducir

Además de manejar o sentarse en el asiento del conductor con el motor encendido, la ley de Carolina del Norte prohíbe otras conductas que pueden derivar en sanciones:

Permitir que el vehículo esté encendido mientras una persona sin licencia controla el volante.

Mover el automóvil aunque sea dentro de una propiedad pública o estacionamiento.

Practicar maniobras de conducción sin un permiso válido.

Conducir acompañado sin cumplir las condiciones legales de supervisión.

Intentar justificar la situación alegando que el auto no estaba en movimiento.

Las multas pueden variar según el caso, pero en situaciones reiteradas o agravadas pueden incluir cargos penales menores, antecedentes de tránsito y problemas futuros para obtener una licencia.

