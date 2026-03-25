Con el nuevo auge de las prácticas espirituales, los rituales para el hogar se vuelven cada vez más comunes entre la sociedad y los más populares son los traerían abundancia y prosperidad, según antiguas tradiciones. En el caso de colocar un frasco con granos de choclo en la cocina que se usa para atraer prosperidad y abundancia al hogar, debido su simbolismo en varias culturas paganas. En la historia de la humanidad, el choclo se asocia con abundancia y prosperidad dado que es uno de los alimentos más antiguos y es valorado por distintas culturas. Representa la cosecha y la agricultura, un descubrimiento clave para el desarrollo de la vida humana como se la conoce. Por ello, los granos de maíz se asocian con crecimiento y energía positiva, por lo que la creencia popular apunta a que tenerlos a la vista en la cocina ayudaría a atraer abundancia, bienestar y buenas vibras. Para llevar a cabo el ritual con granos de maíz solo se necesita un frasco de vidrio que esté limpio y seco, y los granos de choclo: estos deben ser secos, como lo es el maíz pisingallo o similares. No deben estar húmedos ni en mal estado. Representa la cosecha y la agricultura, un descubrimiento clave para el desarrollo de la vida humana como se la conoce. Por otro lado, el frasco debería ser preferentemente transparente para que se puedan ver los granos, ya que es el principal objetivo del ritual. Se aconseja rellenar parcial o completamente, dependiendo del tamaño del frasco y ubicarlo en la alacena, el estante o cerca de donde soles cocinar. Se aconseja evitar la humedad a toda costa y mantener el frasco cerrado y en un lugar limpio.