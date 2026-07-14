En esta noticia Cómo combatir las canas: guía para crear una mezcla natural y casera sin productos químicos

La henna, utilizada desde épocas ancestrales, se posiciona como una de las alternativas naturales más populares para cubrir las canas sin perjudicar el cabello. Su aplicación es sencilla y, al seguir los procedimientos adecuados, el resultado puede apreciarse en un solo día.

La henna es una gran aliada para cubrir las canas de forma natural

Cómo combatir las canas: guía para crear una mezcla natural y casera sin productos químicos

La henna en polvo funciona como un tinte natural que disimula las canas y ofrece un color de larga duración. Para conseguir una mezcla eficaz que produzca el efecto anhelado, se recomienda seguir los pasos que se detallan a continuación.

Cómo elaborar la mezcla casera con henna

Verter 100 gramos de henna en polvo en un recipiente.

Agregar el jugo de un limón y una cucharada de vinagre .

Añadir agua tibia poco a poco, mezclando hasta obtener una pasta espesa y homogénea.

seis horas para activar los Tapar el recipiente y dejar reposar la mezcla por un mínimo depara activar los pigmentos

Colocar guantes para evitar manchas en las manos y dividir el para evitar manchas en las manos y dividir el cabello en secciones.

Colocar la mezcla mecha a mecha.

Aplicar la pasta de henna desde la raíz hasta las puntas, asegurándose de cubrir adecuadamente todas las canas.

Cubrir el cabello con un gorro de ducha o plástico y dejar actuar de dos a tres horas , dependiendo del tono deseado.

Enjuagar bien solo con agua tibia, evitando el uso de shampoo durante 24 horas para fijar el color.

La henna no solo cubre las canas en un día, sino que mejora la textura y el brillo del cabello, manteniendo un color natural durante varias semanas.