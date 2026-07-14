En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3246.97 este martes, 14 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.48%.

En el mercado del peso colombiano, la cotización cayó -2.88% en la última semana y -15.85% en el último año, evidenciando una depreciación sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 13.25%, es ligeramente mayor que la volatilidad anual del 13.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas en este periodo reciente, lo que es un signo alentador para la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar que se mantenga en el futuro. Un aumento continuado en la cotización podría fortalecer la confianza de los inversores, mientras que fluctuaciones inesperadas podrían generar incertidumbre.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 14 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.