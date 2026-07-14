El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.25 este martes, 14 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.29% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso dominicano retrocedió -0.68% y en el último año acumula una caída de -6.50%, señal de una tendencia bajista en su cotización.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 6.08%, que es menor que la volatilidad anual del 11.34%, lo que sugiere que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Comparado con los días pasados, esto indica que la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, lo que podría beneficiar a importadores y viajeros.

En los días anteriores, la tendencia había mostrado fluctuaciones, pero el cambio hacia una tendencia al alza es un indicativo favorable para la economía local. Este aumento en la cotización sugiere una posible recuperación de la confianza en el Peso dominicano en el mercado internacional.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 14 de julio de 2026.

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