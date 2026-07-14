En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.423 este martes, 14 de julio de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.6% en comparación con la cotización del día anterior.

El peso mexicano mostró una evolución negativa: registró una variación de -0.53% en la última semana y de -6.48% en el último año, indicando una depreciación más profunda en el horizonte anual.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 7.40%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que muestra un incremento en su valor en relación a los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables.

La tendencia positiva del peso indica confianza en el mercado, lo que podría resultar en un aumento en la inversión extranjera y mejorar la estabilidad económica del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 14 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.