En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 14 de julio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8751. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.21%.

La cotización del euro retrocedió -0.21% en la última semana, pero acumula un alza de 3.49% en el último año, indicando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue de 3.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 5.68%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos se ha incrementado. Esto indica que el Euro ha ganado valor frente a otras monedas, lo que es un signo alentador para los mercados.

Además, el hecho de que la tendencia se mantenga al alza sugiere una posible continuación de esta recuperación en el corto plazo. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que pueden influir en estos cambios.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 14 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.