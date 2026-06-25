Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Paramount+ ofrece la lista de las 10 películas más vistas del martes 23 de junio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Paramount+.

4_ Top Gun: Maverick Tras más de tres décadas de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell sigue donde siempre quiso: llevando al límite su talento como audaz piloto de pruebas y evitando los ascensos de rango que lo dejarían en tierra, sin poder volar.

5_ Un Buen Ladrón (Roofman) Tras fugarse de la cárcel, el exmilitar y ladrón experto Jeffrey Manchester se oculta en una tienda de la cadena Toys "R" Us, donde consigue vivir durante meses sin ser detectado mientras traza su siguiente jugada. Sin embargo, al enamorarse de una madre divorciada, su vida doble empieza a desmoronarse.

Las películas más vistas de Paramount+.

6_ Primal Un hombre prehistórico forja un lazo con un dinosaurio mientras ambos luchan por sobrevivir en un entorno inhóspito.

7_ Venganza (Taken) ¿Qué puede ser más devastador para un padre que la indefensión de oír, al otro lado del teléfono, cómo secuestran a su hija? Esa pesadilla se hace real para Bryan (Liam Neeson), un exespía que dispone de apenas unas horas para rescatarla, tras ser raptada por una peligrosa red dedicada al tráfico de chicas adolescentes.

8_ Infiltrados en clase Dos jóvenes policías se infiltran en un instituto haciéndose pasar por alumnos para desmantelar una red de drogas. Schmidt y Jenko, que en el colegio eran rivales, se reencuentran años después en la academia de policía y acaban haciéndose amigos. Aunque no sean los más brillantes, reciben la gran oportunidad de probar su valía cuando son asignados a la unidad encubierta de Jump Street, dirigida por el capitán Dickson. Reemplazan sus armas y placas por mochilas y, aprovechando su aspecto juvenil, se infiltran en un instituto. El problema es que la juventud de hoy no se parece en nada a la de antes y Schmidt y Jenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll estaba totalmente equivocado.