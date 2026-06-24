En esta noticia Las más visto de HBO en Estados Unidos

Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, HBO ofrece la lista de las 10 series más vistas del lunes 22 de junio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de HBO.

Las más visto de HBO en Estados Unidos

1_ La Casa del Dragón Inspirada en el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin, la serie se enfoca en la Casa Targaryen y transcurre tres siglos antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”.

2_ Real time Figuras del ámbito político y del entretenimiento se juntan para un debate intenso pero ameno, centrado en la política y la sociedad de Estados Unidos.

3_ Rick y Morty Serie animada de comedia que sigue las peripecias de Rick Sánchez, un científico excéntrico que, tras veinte años de ausencia, vuelve a vivir con su hija, su esposo y sus hijos, Morty y Summer.

4_ Euphoria Una mirada a la adolescencia a través de un grupo de alumnos de secundaria que deben afrontar problemáticas propias de esa etapa, como las drogas, el sexo y la violencia.

Las películas más vistas de HBO.

6_ Last Week Tonight with John Oliver Cada semana, John Oliver analiza la actualidad informativa y política, aportando una mirada singular y una voz inconfundible a una amplia gama de temas sociales, políticos y existenciales que afectan a Estados Unidos y al resto del mundo.

7_ 90 días para casarse La serie sigue los altibajos de seis parejas que, en apenas 90 días, deben decidir si llevan al altar su relación a distancia. Ese plazo está impuesto por la visa estadounidense K‑1, disponible únicamente para prometidos extranjeros de ciudadanos de EE. UU.; si no se casan, la visa vence al cumplirse los 90 días y no puede volver a tramitarse hasta pasados aproximadamente cinco años.