Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Netflix ofrece la lista de las 10 películas más vistas del domingo 21 de junio para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Netflix.

5_ Percy Jackson y el mar de los monstruos Para proteger su mundo, Percy y sus compañeros han de hallar el Vellocino de Oro. Para ello se embarcan en una auténtica odisea por el Mar de los Monstruos —conocido por los humanos como el Triángulo de las Bermudas—, donde deberán enfrentarse a criaturas espantosas, a un ejército de zombis y al propio Demonio.

Las películas más vistas de Netflix.